澎湖再傳溺水意外！一名51歲的洪姓男遊客，今早參與業者行程至姑婆嶼海域浮潛時，疑因心肌梗塞溺水，被救起時已OHCA（無生命跡象），幸業者緊急調派快艇送醫並沿途繼續CPR，目前以恢復生命徵象，並由三總澎湖分院轉送衛生福利部澎湖醫院進行心導管手術中。

澎湖縣政府消防局是今（23）日上午10時22分接獲「外婆的澎湖灣娛樂有限公司」通報，指白沙鄉姑婆嶼海域有1名遊客於浮潛時發生溺水狀況，目前正由該公司「任逍遙2號」快艇載送往後寮村碼頭，請求派遣救護車前往接送就醫。於是立即出動白沙分隊2車4人前往後寮村碼頭，由分隊長朱偉靖負責帶班。

消防局指出，10時40分白沙分隊救護人員接觸到洪姓溺者時，溺者已呈OHCA狀態，經救護人員給予BVM（正壓輔助呼吸）、聲門上呼吸道、CPR、使用自動心肺復甦機及使用AED（電擊1次）等處置，送往三軍總醫院澎湖分院急救。

由於洪姓溺者疑似心肌梗塞發作，才導致浮潛時溺水，因此三總澎湖分院將人再轉送部澎，由部澎心臟內科主任陳賢生醫師進行心導管手術，希望能即時搶救回來。