嘉義市天文協會觀看到「合月」，用手機及天文台觀星監視器留下紀錄。（嘉義市天文協會提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市天文協會的天文愛好於22日夜空，在東區、西區都觀看到火星與金星「合月」，恰似天空在微笑眨眼的天文殊景，卻礙於望遠鏡無法拍攝「合月」全景，改用手機及天文台觀星監視器呈現「合月」紀錄。

睽違15年的天文殊象火星與金星「合月」，於昨天端午節晚上再報到，在「天空眨眼睛」，嘉義市天文愛好者在東區與西區都喜見「合月」，並拍攝下來留住這難得夜空星際美景。

嘉義市蘭潭國小校長邱榮輝表示，這次「眨眼」天象只發生在昨天日落後，學校約在8時以後利用校內天文台記錄，由於星體間距離太遠，無法用望遠鏡主鏡同框捕捉下這場難得一遇的天文奇景，但還是用了手機與校內天文台長期觀星用的監視器畫面，為嘉義市夜空中清晰的迷人笑臉留下見證，同時以望遠鏡與導星鏡，記錄下美麗的月亮。

邱榮輝說，蘭潭國小發展天文特色課程多年，希望帶領孩子體認天文的學習就在生活中，因而在此次端午節連假前後規畫一系列天文課程，例如夏至當天引導學生觀測「立竿不見影」，學生在實作中可以了解太陽與地球相對位置的光影變化。