分手理由百百種，有些人會和對方講清楚後再和平分手，但有些人則是會利用極端的方法，《摘星工廠》運勢專欄指出，天秤座、雙子座、巨蟹座分手方式最冷血，他們會用各種對方無法接受的理由，令對方意想不到，讓人心痛。

▍天秤座

天秤座不好心分手的方式往往讓人鬱悶到極點，他們擅於使用拖拉戰術、玩失蹤，或不直接說清楚。跟天秤座分手後，對方會陷入思考，會覺得天秤座並不是真心的，因為對待模式簡直差太多，令對方百思不得其解，心中隱隱作痛。

▍雙子座

雙子座沒好心分手方式就是愛上別人，並毫無顧忌和對方說再見這種無情分手方式，令許多人都恨入骨子裡，而被分手的人，從雙子座離開的那一刻起，會後悔沒早點認清楚他們的真面目，當再次聯想起雙子座在熱戀時的山盟海誓，實在傷透了心。

▍巨蟹座

巨蟹座不好心分手方式就是和前任復合，對方萬萬沒想到用這樣的方式來結束一段關係，因為巨蟹座深情時太過美好，實在無法想像。而巨蟹座吃回頭草就是會那麼殘忍，對方會有被拋棄的感覺，也為價值被貶低而心痛。