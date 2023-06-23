針對國際拳擊總會(IBA)被國際奧會(IOC)除名一事，對我國拳擊運動的發展，有何影響？體育署23日發布說明如下：

1.過去這幾個月體育署與拳擊協會一直與保持聯繫，持續關注國際拳擊總會(IBA)與國際奧會(IOC)關係發展的狀況。

2.對於國際拳擊運動的發展，從我國選手先前在世錦賽受到粗暴的對待，不尊重我選手權利的作法來看，IBA的行政治理不講求法制、決策紊亂與不透明，以致在其領導下的拳擊運動的發展，莫不令各國感到憂心忡忡。

3. 國際拳擊總會(IBA)昨日被國際奧會(IOC)除名一事，體育署已請拳擊協會與亞洲拳擊總會及中華奧會積極會商，並將會商評估結果召開協會理事會去做出決定，務必以確保我國拳擊選手參賽奧運與亞運的權利為最高原則。

4.再者，由於牽涉到亞洲與世界青年賽事的參賽權利，亞洲拳擊總會的態度會很重要，勢必會有一段混亂的過渡期，體育署亦請拳擊協會一併納入考量預擬配套措施。拳擊協會7月將前往哈薩克參加亞青賽事，屆時也會與亞洲各國交換意見。

5.另外，在國際奧會體系，也會牽涉到拳擊協會若不加入IOC承認的國際總會，在國內也會有會籍被中華奧會繼續承認的矛盾，在過渡期中華奧會也是能以暫行承認的方式進行。

6.因此，目前IOC何時正式承認新的國際總會World Boxing與亞洲拳擊總會是否加入IOC承認的國際總會將會是我國拳擊協會接下來會籍是否轉移的重要依據。

這也是體育署為何要推動在國內舉辦更多國際賽事，希望協助各單項協會積極參與國際組織選舉，唯有如此才能在第一時間了解內情並做出正確判斷。