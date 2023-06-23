新竹市南寮旅遊服務中心改造後於2021年重啟，室內2樓高的大型溜滑梯是最大亮點。（本報資料照片）

天氣逐漸炎熱，有民眾想找消暑的地方，但有不少家長帶小孩到南寮遊客中心，卻發現整修封閉中，大感無奈失望，也紛紛詢問到底何時才會開放。對此，市府產發處表示，過去為防疫於南寮遊客中心設置施打站，撤站後發現破損正在整修，目前工程接近尾聲，預計今年暑假驗收完成後就會開放。

南寮旅服中心興建於2006年，每年服務成千上萬的遊客，2019年市府投入3050萬元改造旅服中心，其中，最大亮點是一座室內13.5公尺長、2層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓的觀景平台，另搭配親子沙灘，並改善更衣室與親子廁所等空間，為14年來首次大改造，並在2020年11月重新開幕。

當時，室內13.5公尺長、2樓高的大型溜滑梯，也吸引不少家長帶著小朋友前來遊玩，不過隨後因為疫情爆發，多處景點設施暫停開放，2021年市府也將因應防疫不開放的南寮旅服中心，作為疫苗施打站站點，當時也主打登上頂樓可看到一望無際的海景，讓觀光景點變成守護市民健康的堡壘。

如今疫情過去逐漸解封，加上天氣逐漸炎熱，不少家長會帶小孩到處玩水，但到南寮旅服中心一看，目前周邊仍為起工程圍籬，也有家長抱怨，以前來有沙灘、戲水池，環境也不錯，但後來沒玩幾次就再度整修，抱怨整修時間實在太長，也看到好幾組親子撲空失望離開。

對此，市府產發處表示，過去因防疫需要於南寮旅服中心設置疫苗施打站，利用戶外親子沙灘區設置帳篷等設施，進行疫苗施打工作，但撤站後發現戲水池地坪破損，故辦理改善工作進行地坪整修，目前工程已接近尾聲，預計今年暑假驗收完成後開放使用。

產發處也說明，南寮旅服中心本館皆有對外開放，提供民眾旅遊諮詢及俯瞰新竹漁港全區風景的視野。

此外，市府因應氣候逐漸炎熱，新竹水道取水口展示館戲水池已經在近日起全面開放，歡迎民眾前往戲水遊憩。館內有新竹水系景觀地圖、小型裝置系統，介紹水的力學原理外，展示館周邊有小型攀岩場、戲水池與水畫牆，提供親子遊樂玩耍。