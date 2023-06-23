「永遠的東方不敗」林青霞1994年和香港富商老公邢李㷧結婚，2018年一度傳出兩人低調離婚，林青霞拿到80億贍養費，但已被她否認。媒體人粘嫦鈺上節目則透露，林青霞婚變說其實其來有自，近期林青霞受訪被問到老公，她表示自己在家中是個禁忌，對外不方便提到家人，又問她如果作畫會想畫什麼給邢李㷧？她便拿著一張白紙，表示自己應該什麼也不會畫，這是唯一想給先生的「畫作」，更讓人好奇兩人關係。

粘嫦鈺在《新聞挖挖哇》分享關於林青霞的婚變疑雲，兩人當年在舊金山舉行世紀婚禮，林青霞事後表示當晚在家裡門縫看到一排記者，才發現自己的婚姻如此受到關注，婚後前幾年兩人還常出雙入對出席公開場合，直到林青霞生了第二胎就開始傳出兩人感情生變，粘嫦鈺透露，曾有香港記者朋友告訴她，他們當時是被要求不能寫林青霞的婚姻，「不然第二天就撤廣告」。

林青霞和邢李㷧1994年結婚。（圖／中時資料照片）

【精華版】林青霞離婚不能講？粘嫦鈺脫口洩巨星婚變真相

粘嫦鈺表示，傳聞林青霞夫妻失和的主因是因為她僅生兩個女兒，但林青霞當年對此拒絕受訪，反而開始當作家，她寫第一本書時，書中還有全家福照片，第二本則沒有，到第三本時婚變傳聞又起，當時她受訪被問到另一半，她表示自己是家裡的禁忌，並說：「我先生為了娶我，付出最大代價」，而這最大代價就是要面對媒體。

林青霞當年與秦漢的一段情相當轟動。（圖／中時資料照片）

又問林青霞若要畫張畫給老公會選什麼主題？林青霞將一張白紙原封不動遞出，暗示若要送老公畫作，什麼都不會畫，令粘嫦鈺認為這樣的回答富含深意。而林青霞過去對於婚姻現狀，就曾以8字形容：「我的家庭幸福美滿」，否認恢復單身，去年她更逗趣回應網友：「你姊（姐）是有夫之婦，不能取（娶）也不能嫁」，間接回應了婚變之謎。