日前1名網友po文表示，他於路上拾獲手機熱心送往警局，事後卻遭失主提告「毀損侵占」，引發網友熱議。警方23日積極聯繫發文者，他向警方表示，拾獲手機遭失主提告係轉載他人貼文，為了轉載該內容才PO出霧峰分局公文封，該公文封與本案無關。

台中市政府警察局霧峰分局23日指出，經查霧峰分局近1年共受理拾獲手機700餘件，未有遺失人向拾得人提告之情事。經聯繫發文者，其表示PO文拾獲手機遭失主提告係轉載他人貼文，非自身之案件，為了轉載該內容才PO霧峰分局公文封，該公文封係其他案件，與本案無關。霧峰分局呼籲，未經查證事項勿任意PO網或轉載，以免觸法。

有男網友日前在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在路上撿到1隻「破裂破碎破損」的手機，熱心將手機送到警局，未料事後竟收到「被告通知單」，該名失主非但不知感恩，還反告他「毀損侵占」，令他直嘆「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動」；更表示「凡是看到路上有人掉了什麼不要撿，讓東西去給來來去去的車子壓爆壓成碎片，不然會因為自己的熱心好心引來不必要的麻煩」警示民眾。

此貼文一曝光，網友紛紛湧入留言「我看到手機都一律踢水溝」、「我都略過無視。」、「真的太善良好心也會惹麻煩……」、「這個世道，好人不能做」、「時代變了人也變了」、「這下真的是真心換絕情了。」等語，也有網友指出，路上看到遺失物，「1.當作沒看到2.原地打電話報警，讓警察來收，避免留下指紋，好心還被告」。

更有網友分享類似的慘痛經驗指出，有次撿到錢包拿去警察局，裡面錢跟證件都還在，遇到失主剛好在警察局報案，未料失主竟罵他，「為什麼這麼晚才送來，他都去把卡片報遺失了」，而且一直唸，令當事網友滿臉問號，「從此之後我都當作沒看到了，心很累」。