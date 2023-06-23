日本遊戲實況主Akajikou（あかじこう）外型清秀、可愛，曾在知名益智遊戲《Puyo Puyo》取得佳績，未料她的老公20日證實Akajikou因癌症病逝，讓粉絲震驚又不捨。

Akajikou的老公20日透過亡妻的推特發聲明，表示Akajikou19日在家人的陪伴下離開人間，得年28歲。文中提到Akajikou約2年半前確診癌症，漫長的搏鬥過程，Akajikou還是很有個人魅力，能讓周圍的人開懷大笑，這項特質也成為丈夫的力量，「她總是讓我振作起來」。

Akajikou雖然飽受癌細胞的折磨，但還是非常努力地過生活，在知名益智遊戲《Puyo Puyo》舉行的賽事中連續拿下兩屆女子盃冠軍，如今Akajikou不敵癌細胞病逝，她的丈夫代為感謝鐵粉一路以來的支持，特別發正式聲明傳達消息。

消息曝光後，《Puyo Puyo》官方推特轉發該則貼文哀悼，其餘網友亦湧入留言：「我想一邊與病魔抗爭，一邊參加比賽和節目，一定很辛苦吧。我永遠不會忘記，我真的很感謝你」、「我真誠地祈禱靈魂能安息...」、「我的目標之一就是變得更強大，能夠像她一樣在《Puyo Puyo》中取得好成績，我會繼續堅持這個夢想」。