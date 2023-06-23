屏東縣長周春米昨(22)日前往屏東智慧農業學校，參加《農青時代——農青返校日》及市集活動，多達25攤的「農夫小學市集x好屏友」充滿驚喜。周春米今(23)日表示，她感受到滿滿的創造力與行動力，地方有年輕人紮根「真的很感動」。

周春米今(23)日在臉書指出，她昨日立蛋後便趕往屏東智慧農業學校，參加《農青時代——農青返校日》以及市集活動，感受到滿滿的創造力與行動力，地方有年輕人紮根讓她直呼「真的很感動」。多達25攤的「農夫小學市集x好屏友」更是充滿驚喜，還有南華國小過去的校友來擺攤，周春米提醒，市集到今日下午5點前，大家千萬不要錯過！

周春米提到，《農青時代》展覽呈現去年獲金獎的《鳥來旺來福氣來》屏科大團隊以及銀獎《很高樹認識你》的風起雲詠團隊，耗時一個多月，幫6萬顆鳳梨一顆一顆親手戴上彩帽，更結合無人機智慧農業科技，打造可食地景，在網路上造成轟動，草鴞跟旺寶都很療癒！

屏東現在有三大青年基地，包括智慧農業學校、數位青創基地、青年旅創基地，周春米邀請大家多走訪，為地方創造新能量。