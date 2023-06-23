國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天桃園走透透，首站在黨主席朱立倫、桃園市長張善政陪同赴楊梅錫福宮參香，侯友宜表示，這些年民進黨執政人民生活過得辛苦，兩岸之間若不穩定恐讓子孫上戰場，他會持續努力，以自己的專業讓社會及人心安定，全力以赴捍衛中華民國。

國民黨總統參選人侯友宜（右）及桃園市長張善政（左）23日出席桃園市長盃龍舟錦標賽，針對同黨立委陳玉珍提出「防磚條款」，侯友宜表示面對民眾問題、提出解決方式，讓自己不斷衝刺到最後一刻，在競賽最後贏得勝利。（范揚光攝）

侯友宜表示，這幾年民進黨執政，人民過的非常困難，槍枝氾濫、物價飆升、弊案重重，缺蛋、缺疫苗、光電弊案，不僅沒有解決，甚至放任它擴大，侵蝕人民的血汗與付出，兩岸持續的不安定、兵凶戰危，若沒能處理好，都將使我們的孩子面臨戰爭的風險。

國民黨主席朱立倫（右起）、總統參選人侯友宜及桃園市長張善政23日前往楊梅區錫福宮上香祈福，受到支持民藂熱烈歡迎。（范揚光攝）

朱立倫則說，現在台灣所有民眾最擔憂的是兩岸有戰爭，能不能和平安定過好日子，關心下一代能不能比上一代過的更好，民進黨執政8年來看到衝突、危險及戰爭風險，年輕人找不到工作跟希望，擔憂明天買不買得到蛋、雞肉、房子，人民在過苦日子，國民黨最重要目標就是提名一位能夠讓兩岸和平、過好日子的總統候選人。

朱立倫也說，侯友宜好好做事，讓所有新北市民感受到安居樂業，他是年年得到五星級市長的最好市長，如果可以把這個能量發揮到全國，結合各縣市長，讓兩岸對話、交流像一家人，不要像民進黨製造衝突，最後戰爭變仇人。他希望民眾支持國民黨所提出的總統參選人侯友宜，以及楊梅區立委參選人涂權吉。