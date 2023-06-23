美國對台軍售交貨延宕達 190 億美元，共和黨籍參議員近日提出法案，要求優先供貨給台灣；提案議員表示，台灣面臨中國大陸嚴重且立即性威脅，華府應解決軍備遲交問題。民進黨立委許智傑表示，相當感謝美國參議員為台發聲，台灣面臨中共威脅，軍備更加有急迫性。

許智傑指出，巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞等國都在等交機，若可以先禮讓有迫切需求的台灣，我們一定會相當感謝，也希望外交部、國防部可以積極斡旋，讓台灣更早建構完成的軍備，達到刺蝟台灣目標。