中國代表22日在聯合國人權理事會第53屆會議發言，批評日本試圖以「處理水」掩蓋核污染水排海的不確定風險，敦促日方在核污染水排海問題上正視國際社會合理關切。如果日方真有協商的誠意，就應宣佈暫停啟動排海，並以最安全穩妥的方式處置核污染水，不要造成「覆水難收」局面。

根據中新社引述中國代表表示，日方強推核污染水排海，違反《聯合國海洋法公約》義務，迄今未能證明核污染水排海安全無害。從日方自行公佈資料也顯示，近70％處理後的核污染水仍不達標。

而排海也不是福島核污染水處置的唯一候選方案，更不是最安全、最優化的處置手段。日方以經濟成本為由選擇向海洋排放，向全人類轉嫁核污染風險，嚴重危害各國人民健康權。

中國代表指出，日方在核污染水處置問題上沒有遵循善意協商原則，並一再試圖誤導國際社會，試圖以「處理水」掩蓋核污染水排海的不確定風險。日前，日本不顧國內外強烈反對，強行開始試運行核污染水排海設備，朝著單方面強行向海洋排放核污染水又邁進了一步。

如果日方真有協商的誠意，就應該宣佈暫停啟動排海，允許鄰國、太平洋島國等利益攸關方對核污染水進行獨立採樣分析，同意探討除排海以外所有可能的處置方案。如果核污染水真如日方所聲稱的那般安全，日方就應該選擇在國內處置，而不是向環太平洋國家轉嫁風險。

中國代表強調，日本排放福島核事故污染水不是日本一國私事，必須正視日本國內外強烈反對聲音和國際社會合理關切，誠實履行應盡國際義務，以公開透明和最安全、最穩妥的方式處置核污染水，不要造成「覆水難收」的局面。