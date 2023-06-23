美國海岸防衛隊近日因協助搜救潛水器「泰坦號」而廣為人知，然而根據美國第七艦隊披露的最新資料，海岸防衛隊下屬的巡防艦艇「史卓頓號」曾於20日執行穿越台灣海峽的自由航行任務，昨（22）日凌晨離開。對比英國媒體透露的中國航空母艦「山東號」打擊群曾於21日穿越台灣海峽，兩方極有可能在台灣海峽碰過面。另有知情人士透露，美國海岸防衛隊與我海巡關係也相當緊密。

國防部證實，巡防艦「史卓頓號」（Cutter Stratton）近日在台灣海峽由南向北執行「自由航行」任務。此舉表明美國致力於對自由開放印太地區的承諾，美軍會持續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。國防部亦指出，中國的山東號航空母艦21日沿台灣海峽以西「南駛」。

據《FTNN新聞網》22日報導，中國大陸近年來不斷在南海等周邊海域增加力量，以海警船、民兵、漁船意圖控制亞洲戰略航道；甚至還有消息指出，中方海警還有部署比美國海軍驅逐艦還大的船艦，上面搭載了76公釐艦砲和反艦飛彈。

該報導還指出，美國海岸防衛隊目前將重心逐漸向印太地區轉移，增加在周邊海域的海上訓練及巡防任務，以防止中國大陸繼續在南海地區擴大勢力。也就是說，中美兩國不但會在印太海域進行海軍的交鋒，也會展開海警上的軍備競賽。

另據知情人士透露，美國海岸防衛隊軍艦出現在台海實屬正常，因該單位與我國海巡關係密切，兩者之間還有交流協議。