陳、蘇兩男為警查獲31包毒品咖啡包及25包K它命等毒品（重177公克），為警依毒品危害防制條例送辦。（讀者提供／程炳璋台南傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

陳姓與蘇姓少年因國小同學結識，2人不學好，長大相偕當起運毒的小蜜蜂，陳男23日凌晨5時30分無照駕車載蘇男，在中西區正興街與康樂街口遭警查獲毒品，2人推稱不知借來的車上有毒品，警方找來車主卻不知情，將「東西」回推給2少年。

陳男與蘇男是同年的17歲少年，來自永康區，小時候還是國小同學，2人選擇輟學未讀高中，入夜後穿梭在鬧區的酒店之間，當起「運毒小蜜蜂」。

「夜路走多終遇鬼」陳、蘇2人23日凌晨5時許駕車外出吃宵夜，以為警察在端午連假的清晨不會盤查，不料還是被巡邏警員發現車輛違停，車內飄散異味，上前盤查，果然在副駕駛座的置物箱查獲31包毒品咖啡包共126公克，另有25包K他命共51.38公克，2項毒品加起來破百公克。

兩少年當街遭查獲持有大量毒品，警方展開溯源調查，2人趕忙卸責，將「燙手山芋」推給車主，辯稱駕駛的車子是向朋友借來，不知車上放有毒品。警方找來車主，車主也稱不知情，將毒品責任回推給2少年。

蘇男驗尿呈毒品陽性反應，陳男則呈陰性，警方根據少年事件處理法，將陳、蘇2人依照持有毒品罪送少年法庭，另遭開1張無照駕車罰單，紅線違規停車部分也遭依法開單舉發，面臨300元以上600元以下罰鍰。

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