林心如在TVBS實境節目《光開門就很忙了》擔任民宿店長，領楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰與陳昊森，以及兩隻萌寵短短與Nini，展開歡樂的民宿經營生活，營業前，林心如透露民宿的經營方針：「以爭取客人評價5顆星為宗旨，期許大家在自己崗位上做好，如果做不到，換人。」
夏于喬、宋芸樺為首集來賓，剛抵達民宿休息時，接收到餐飲總監周興哲提醒晚餐時間為6點，夏于喬「奧客」上身回應：「用餐時間不是都可以自己選嗎？為什麼規定六點。」店長林心如緩頰說，我們有6點跟6點半，夏于喬仍勇敢挑戰林心如底線說：「那我要7點半。」林心如雖面露為難，仍秒回可以，以客至上的態度，服務客人。
而活動組長陳意涵也遇上困難，為了夏于喬與宋芸樺好姐妹希望有水上活動的心願，精心安排大家去海邊，但客人因天氣冷，反悔不想出門，多次說服仍被集體拒絕的她，衝出大廳委屈喊：「他們不團結，說不要去，大不了我自己去。」
民宿客人除了夏于喬與宋芸樺，還有台灣昆蟲館館長柯心平與女兒仙仙入住，正當館長與大家介紹昆蟲，成員們皆被可愛的刺蝟圈粉，唯獨陳昊森從頭到尾躲在最後面，笑說：「我超害怕！他們靠太近，我真的會大尖叫。」
《光開門就很忙了》25日起每周日晚間8點在TVBS歡樂台42頻道及TVBS精采台，晚間10點台視，晚間12點在Netflix接力播出。
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