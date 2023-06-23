台灣昆蟲館館長柯心平（右一）為《光開門就很忙了》民宿成員們郭雪芙（右三起）、林心如、楊謹華等人介紹昆蟲。（TVBS提供）

周興哲（右）與章廣辰在《光開門就很忙了》民宿中負責掌廚。（TVBS提供）

陳昊森（左）與章廣辰為擔任《光開門就很忙了》房務為大家搬行李。（TVBS提供）

《光開門就很忙了》民宿客人夏于喬（左）意外與章廣辰撞衫。（TVBS提供）

陳昊森（後左起）、周興哲、楊謹華、林心如、陳意涵、郭雪芙、章廣辰、昆蟲館長女兒仙仙（前左起）、夏于喬、宋芸樺、昆蟲館長柯心平參與《光開門就很忙了》首集。（TVBS提供）

林心如在TVBS實境節目《光開門就很忙了》擔任民宿店長，領楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰與陳昊森，以及兩隻萌寵短短與Nini，展開歡樂的民宿經營生活，營業前，林心如透露民宿的經營方針：「以爭取客人評價5顆星為宗旨，期許大家在自己崗位上做好，如果做不到，換人。」

夏于喬、宋芸樺為首集來賓，剛抵達民宿休息時，接收到餐飲總監周興哲提醒晚餐時間為6點，夏于喬「奧客」上身回應：「用餐時間不是都可以自己選嗎？為什麼規定六點。」店長林心如緩頰說，我們有6點跟6點半，夏于喬仍勇敢挑戰林心如底線說：「那我要7點半。」林心如雖面露為難，仍秒回可以，以客至上的態度，服務客人。

而活動組長陳意涵也遇上困難，為了夏于喬與宋芸樺好姐妹希望有水上活動的心願，精心安排大家去海邊，但客人因天氣冷，反悔不想出門，多次說服仍被集體拒絕的她，衝出大廳委屈喊：「他們不團結，說不要去，大不了我自己去。」

民宿客人除了夏于喬與宋芸樺，還有台灣昆蟲館館長柯心平與女兒仙仙入住，正當館長與大家介紹昆蟲，成員們皆被可愛的刺蝟圈粉，唯獨陳昊森從頭到尾躲在最後面，笑說：「我超害怕！他們靠太近，我真的會大尖叫。」

《光開門就很忙了》25日起每周日晚間8點在TVBS歡樂台42頻道及TVBS精采台，晚間10點台視，晚間12點在Netflix接力播出。