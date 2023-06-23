國軍近期頻繁在共軍可能對台兩棲登陸的多處「紅色沙灘」，實施防衛計畫，其中陸戰隊AAV7兩棲突擊車，必須跨海扮演重要登陸攻擊角色。陸戰66旅為確保戰力及執行任務安全，日前實施「AAV7兩棲突擊車水上換載訓測」，模擬兩棲突擊車泛水時遭遇故障狀況，且進水達人員換載深度，裝載人員必須立刻逃生並換乘待援，考驗官兵應變能力。

首度曝光！陸戰AAV7兩棲突擊車模擬「進水逃生」超驚險。(青年日報提供)

據了解，軍方依不同灘岸狀況及登陸難易度，區分不同等級顏色的沙灘，有紅色、黃色和藍色，危險灘頭稱作「紅色沙灘」，全台約有14處，包括南金山、北金山、福隆、頭城、壯圍、布袋、台南。

據《青年日報》報導，為驗證官兵基地訓練成效，陸戰66旅日前「兩棲基地112—1梯旅訓練」實施AAV7兩棲突擊車水上換載訓測，官兵於接獲狀況後依程序、步驟及要領實施換載及緊急跳水等逃生措施，藉此維護水上作業安全，穩固部隊戰力，同時展現連日訓練成果。

訓練模擬兩棲突擊車泛水時遭遇故障狀況，且進水達人員換載深度，考驗官兵應變能力。期間，官兵於車長下達換載命令後完成換載準備，待LCM機械登陸艇駛近兩棲突擊車後，隨即由官兵打開戰鬥艙蓋，實施人員換載；官兵充分發揮良好團隊默契，展現專業戰鬥動作及平時扎實訓練成果。

此外，訓練過程亦模擬無救難艇隻或不及換載時狀況；過程中，車長下達緊急跳水命令後，車內官兵迅速卸下戰鬥個裝，並在打開戰鬥艙蓋後跳水求生，同時在海上以相互勾臂方式圍成圓圈進行海上漂浮，藉以節省體力，更能避免因浪湧被沖散，確保人員安全；無論水上換載或海上漂浮過程，官兵皆展現優異兩棲作戰效能。