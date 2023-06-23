身兼潛水器製造商及電影導演的詹姆斯柯麥隆今天表示，他早就發現此次遇難的「泰坦」潛水器艇體設計有風險，懊悔沒及早示警，更研判泰坦潛水器在與母船失聯當下就內爆。

探險知名沉船「鐵達尼號」的泰坦（Titan）潛水器18日下潛約1小時45分鐘後與水面失聯，歷經多日搜救後，美國海岸防衛隊今天證實在距鐵達尼船艏約500公尺的海底發現潛水器殘骸，研判泰坦潛水器在深海發生「災難性內爆」，艙內5人全數罹難。

路透社報導，詹姆斯柯麥隆（James Cameron）1990年代期間為研究並執導電影「鐵達尼號」（Titanic）而成為深海探險家，他也是潛水器製造商Triton Submarines的老闆之一，主要製造用於研究及觀光的潛水器。

身為潛水器社群及「載人水下載具」（MUV）圈一員的詹姆斯柯麥隆，在聽聞此次事故營運商海洋之門（OceanGate）公司以複合碳纖維及鈦製作深海潛水器艇體時，和其他業界人士一樣持懷疑態度。

詹姆斯柯麥隆在視訊採訪中告訴路透社：「我認為這是個恐怖的點子，我本希望能說出來，但我認為比我聰明者大有人在。你知道的，因為我從來沒嘗試過這種技術，它光是聽起來就很糟。」

泰坦潛水器內爆的原因還未判明，但詹姆斯柯麥隆認為批評人士先前的警告均屬正確，這種碳纖維和鈦製成的艇體會導致分層（材料破裂成層的失效狀態）和細微滲水，時間一長功能就會逐漸衰退。

詹姆斯柯麥隆說，業內標準是用鋼、鈦、陶瓷或壓克力等連續性材料來製造艇身的壓力殼，這些材料經測試效果更好。

詹姆斯柯麥隆說：「我們是讚揚創新沒錯，但不應該讓不是深海工程師的乘客付費搭實驗性載具。」

其他業內專家們和吹哨員工曾於2018年發出警報，批評海洋之門公司在沒有認證的情況下營運這艘實驗潛水器。海洋之門公司尚未就沒尋求美國驗船協會（American Bureau of Shipping）或歐洲等第三方認證的質疑做回應。

美國海軍告訴「華爾街日報」，一個海軍秘密聲學偵測系統「在毗連泰坦潛水器下潛的地點及它通訊中斷的時間，記錄到和發生內爆或爆炸相符的異常訊號」。

詹姆斯柯麥隆說，他的消息來源也回報類似資訊，搜救行動一開始他就知道潛水器「凶多吉少」，他懷疑潛水器在下潛1小時45分鐘與母船失聯當下就內爆。

詹姆斯柯麥隆說：「我們在得知消息的1小時內即接獲證實，在潛水器失聯的同時（水中感音器）也聽到一聲巨響。應答器失聯、通訊失聯，我知道發生什麼事，潛水器爆炸了。」還說，這5人罹難是這個產業首度發生的深海死亡事故。

他認為這回的泰坦潛水器事故與鐵達尼號悲劇十分相似，同樣都是警告沒人理睬。鐵達尼號是當時船長明知有冰山，仍在沒有月光的夜晚於大西洋加速航行。

「這回又是重蹈（不聽勸）覆轍，還是同一地點，讓鐵達尼號旁又多了個出於一模一樣的糟糕原因所致的殘骸。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）