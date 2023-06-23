Marz23日前在香港舉辦專場演出。（華納音樂提供）

Marz23日前在香港舉辦專場演出。（華納音樂提供）

Marz23的「不遠處 WORLD TOUR 2023」世界巡迴演唱會上週末在香港舉辦，樂迷的熱烈反應則讓他印象深刻，甚至有熱情歌迷將胸罩丟上舞台，令他感到受寵若驚，事後笑說：「我已經有先跟女友報備了，她說可以多收一點！」他笑說這是人生第一次在演唱會被丟胸罩，更事後透露已經跟女友報備，沒想到女友只回：「多收一點，趁正式當爸爸之前再多享受一下。」

Marz23也邀請好友Tyson擔任嘉賓，一登場就引起全場尖叫聲不斷，兩人也合唱合作曲〈寂寞男孩〉。Marz23也入境隨俗的用粵語向台下歌迷們問好，除了「大家好」、「我愛你」 ；他甚至為了香港歌迷，將〈那種人〉副歌歌詞的「我不是你想像的那種人」改唱為粵語，並帶動全場歌迷大合唱；Marz23分享2人在疫情前就認識，「幾年前我們都還沒沒無聞，但是現在我們都做出了一點成績了，Tyson也已經變成了Huge Star。」笑說剛認識Tyson時他還很瘦，不像現在一身肌肉。

演唱會隔天，Marz23也首度在香港舉辦簽唱會，面對面近距離的與香港的「23部隊」們互動；現場他不但加碼演唱〈情勒〉，更邀請歌迷上台互動一起大跳〈知道你過得不太好我就放心了〉MV中的「放心舞」，現場氣氛熱絡。而其中最令Marz23印象深刻的是一位情緒激動的歌迷，一上台就忍不住哭著對Marz23說他的音樂拯救了她，Marz23當下也相當感動的忍住淚水鼓勵她繼續往目標前進，並提到自己會一直用音樂陪伴著大家。

Marz23的巡演接下來7月29日移師高雄、8月4日台北開唱，且他8月將前進北美，一連在舊金山、洛杉磯、多倫多及紐約輪番登場，Marz23期待表示：「希望這輪巡演可以跑遍世界各地，除了見到所有我愛的『23部隊』，也能有更多機會把我的音樂帶到我從未想過的地方。」