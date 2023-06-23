台灣＃MeToo運動一把火從政治圈燒到演藝圈，從許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等藝人，也紛紛捲入性騷及引誘拍裸照、性侵等爭議，如今連資深藝人廖峻也被指控性騷，近日一名網紅發文稱出道時被一位男演員藉口指導演戲性侵，廖峻兒子看到文章質問父親，廖峻當場否認，並指這名網紅曾欠他錢，事後這位網紅隨後也刪掉文章。但廖峻本人氣得前往警局報案，怒告該位網紅妨害名譽。

喜劇泰斗廖峻遭網紅誣控「性侵未遂」 親帶鐵證到警局提告。(民眾提供)

從廖峻兒子錦德在臉書的發文可見，他憤怒寫下「但願真的有侵犯他人的都得到懲罰，但利用MeToo借刀殺人者也一一現形」，錦德同時曬出和廖峻的對話紀錄，他詢問父親是否認識這名網紅，因為對方發文影射，沒想到廖峻回應「她還欠我錢」、「她想紅想瘋了」，否認女網紅的說法。

廖峻遭控控「性侵未遂」親提告（王思穎攝）

廖峻原本已經不打算提告，認為演藝圈已經夠亂了，但因為這幾天代言廠商打電話詢問，嚴重影響到他的工作，加上伊妍影射後雖否認是再指涉他，還扯到秦偉，一句道歉都沒有，他才決定到派出所報案、提告。

廖峻感嘆自己好心沒好報，而就在錦德發文後，這名女網紅也轉發錦德貼文，承認廖峻確實有幫忙，也表示不要對號入座，女網紅最後則是將原先的貼文刪除。但廖峻並未打算就此罷休，親自前往內湖分局提告。

廖峻被控「性侵未遂」十分無奈（王思穎攝）

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