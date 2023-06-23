根據香港《明報》23日刊登一篇文章指出，立場傾向大陸的建制派最近對香港未來政治走向給出建言。文中引述資深建制派人士說，不少成員私下認為，過去一年香港的「政治鬥爭已過了火位」，繼續下去會損害香港作為國際城市的獨特性，也會導致人才持續外流、損害香港競爭力，甚至淪為大陸的「二流城市」。

文章中更透露，建制派的這些內部意見，部分已向北京駐港聯絡辦公室或港澳事務辦公室官員反映，是否會產生對港政策的影響則有待觀察。

一名資深建制派人士表示，香港的價值在於與國際社會的聯繫，具有某程度的「買辦」性質，這種特質難免令港人思想觀念較西化。但若北京連香港社會及港人這種特質都不能容忍，要加以清除，那就無法期望香港成為一個國際城市。

該資深建制派人士表示，相信這絕非北京對香港的期望，並說處理外國勢力干預問題，只要不容許這類親西方人士掌權就可以，不需要改變香港的社會特質。

另有建制派成員也說，「港人治港」，指的不僅是單純的香港人治港，更是以香港模式治港，有自己的獨特制度，與大陸不同。但如果單純把大陸的一套搬到香港，為求「政治正確」而寧左勿右，反將會讓香港的獨特性逐步消失。