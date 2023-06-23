再過一周6月即將結束，小孟老師在臉書上分享7月財運爆棚的前4生肖，依序是生肖屬猴、馬、雞、龍，其中第1名的生肖猴近期雖有一些花費，但能憑著先前偶爾省下來小錢，存到一筆可觀數目。另外，近期將能選到超值價格的旅程。

▍第4名：生肖龍

生肖龍邏輯強且擅於分析，時常扮演著和平的協調者的腳色。在7月，思想上會想開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件是因為自身相當努力有上進心，工作會有貴人相助及提攜。因此事業及財運都能步步高升。

▍第3名：生肖雞

生肖雞在7月偏財運將獲得意外驚喜，例如，去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦活動，因而得到不錯的獎項，或購買彩券及兌統一發票有望中獎，建議可多做善事累積福報，好運能伴隨更久。

▍第2名：生肖馬

生肖馬在7月能獲貴人助力賺取額外財富，例如，工作中能獲得業績獎金，或生意不好時會有人雪中送炭，並介紹朋友來光顧。另外，建議與人相處時務必真誠。

▍第1名：生肖猴

生肖猴在7月職場成績將越來越穩定，在財運方面，雖然會想買東西，但依舊能存到錢財，並會發現先前偶爾省下來的小錢，能累積一筆可觀的數目，令他們心中感到踏實，也願意更努力節省花費，守財運非常強。此外，將會有許多出遊機會，能選到超值價格的旅程。