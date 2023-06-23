有「泰國小王子」美稱的Phum Viphurit開心獲邀為本屆金曲獎的表演嘉賓。（台視提供）

《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日於台北小巨蛋隆重登場，本屆特地邀請日本人氣搖滾樂團「King Gnu」及泰國小王子「Phum Viphurit」擔任表演嘉賓，在全球揮別疫情衝擊後，金曲獎以「無疆界」作為主軸概念，特地邀請國際音樂人，展現音樂穿越時空、疆域的力量。

King Gnu挾帶超強氣勢將首度金曲獎，這次將一連帶來兩首歌曲，同時他們對於第一次來台相當興奮，在地美食料理更是讓幾位大男孩躍躍欲試，開心的說：「想要在台灣嚐嚐道地的台灣菜。」鼓手勢喜遊更是誠意滿滿，之前就有在學習中文的他俏皮的表示：「期待讓我驗收一下學中文的成果！」King Gnu在台灣也有許多歌迷，雖然目前尚無確定的演出計畫：「但很想在台灣舉辦演唱會！到時候還請大家多多指教！」

King Gnu曾經替多部日劇及動畫演唱主題曲，包括了台灣粉絲十分熟悉的《劇場版 咒術迴戰0》，人氣名曲〈白日〉至今在串流平台上也已累積6億次播放，並以該作品登上了日本《NHK紅白歌合戰》，令人期待這次金曲獎會帶給觀眾什麼樣的驚喜。

有「泰國小王子」美稱的Phum Viphurit，以一首輕快的〈Lover Boy〉在串流平台上獲得近一億的點閱率，受邀為本屆金曲獎的表演嘉賓，Phum Viphurit興奮表示以前從未在任何頒獎典禮上表演，對初體驗便獻給金曲獎感到興奮：「絕對是一場全新也令人耳目一新的體驗。」

在這次的金曲獎表演上，Phum Viphurit則表示希望能夠展現充滿活力的一面，悄悄透露：「我會將從未混合過的兩首歌，結合在一起演出，希望帶給大家一個驚喜的表演！」