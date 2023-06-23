新北商圈有多元文化和歷史，今年祭出在地文化體驗活動、特色文化輕旅行、傳統技藝體驗活動、消費抽獎活動等4大主題活動，其中三峽老街推出「粽情老街滿百送50快閃活動」，鶯歌老街有消費滿千拿祈福陶片、10元商品競標活動，坪林、九份商圈等也有相關活動，邀請民眾深度體驗在地特色文化和美食美景。

經發局長何怡明表示，新北市2020年起辦理「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商家自主辦理商圈特色活動，截至去年帶動2.8億元商機，今年有22個商圈提出補助計畫，各商圈活動陸續在6月份起跑。

像是三峽老街推出「粽情老街滿百送50快閃活動」，即日起到7月2日期間，民眾只要到張貼活動標章的店家消費滿100元即可獲得50元店家抵用券，每家推出限量10份抵用券，另使用店家指定行動支付還可獲得回饋點數；鶯歌商圈即日起日到25日舉辦「鶯歌藝術陶瓷系列-陶藝人生 樂活饗宴」，現場有在地陶瓷製品市集、10元商品競標活動等。

另外，坪林商圈7月1日至23日於每周六、日推出「坪林包種春茶遊」，將帶領遊客品嚐坪林頭等茶、參觀坪林茶博館，民眾只要報名活動即可獲得浮生綠茶席、坪林有聲導覽地圖、坪林茶業博物館門票等專屬好禮；九份商圈則延續「九份紅燈籠祭」熱潮，將於7月12日前每周五、六、日晚上辦理「風華九份．提燈漫遊」，由在地文史工作者帶領民眾提著燈籠找尋九份故事，活動期間於九份租借及購買旗袍，即贈送復刻版「九份古仔燈」。

經發局表示，各商圈活動除了推出豐富有趣的活動外，也搭配打卡或消費滿額贈優惠，希望能夠吸引更多的人潮，提升消費，更多活動資訊詳洽經發局官網（網址：https://www.economic.ntpc.gov.tw/)或「來趣新北金發局」臉書查詢。