國內運動相關服務產業，其中以運動場館業之家數及銷售額占比最大，111年家數占比4成4，銷售額占比7成7。觀察5年間各業之成長變化，以運動及休閒教育業、其他運動服務業之家數增幅皆逾2倍最顯著，銷售額增幅則分別為90.4%、69.0%，主因近年參與運動課程及相關活動之需求激增所致。整體而言，銷售額之增幅不及家數，顯示相關產業之市場競爭越趨激烈。

從消費面觀察，根據教育部體育署「運動消費支出調查」顯示，於106年至110年期間，不論在運動課程、運動指導教學或會員場地費等消費支出，民眾選擇消費運動項目為上健身房之占比皆有提升，提高至22.9%至38.8%間，顯示上健身房已漸成為主流運動選項之一。

而隨增肌、減脂等科學化飲食觀念逐步被大眾所接受，相關進口產品也隨之成長。以乳清蛋白產品為例，近年進口價值從106年3.9億元逐年增加，111年已達10.0億元，增幅約1.6倍；產品單價亦逐年上升，近年受到生產及運輸成本提高，漲幅更加劇烈。