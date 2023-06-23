台積電在半導體產業表現優異，更被喻為是台灣「護國神山」，外媒則一一點名全球半導體業界的王者名單，包括台積電、三星、輝達、超微、英特爾及ASML等。文章並稱讚台積電創辦人張忠謀以及台灣政府的遠見，使台灣變成全球無與倫比的半導體生態系統中心，並強調美國和大陸都無法匹敵台積電工廠的複雜程度。

《El País》直指晶片的重要性，沒有晶片，洗衣機就無法運轉、汽車無法啟動，無人機也無法飛行，另外包括手機、電腦和遊戲機以及無數其他設備等甚至無法開機。報導強調，晶片無處不在，但晶片背後的大多數公司並不像Facebook、亞馬遜、蘋果和谷歌等著名科技公司被大眾熟知。

全球知名半導體大廠首先入榜的是台積電，該公司生產當今世界上使用的大部分先進晶片，全球市占率高達56％。文章並稱讚台積電創辦人張忠謀以及台灣政府的遠見，讓台灣變成了全球無與倫比的半導體生態系統中心，並強調大陸和美國都無法與台積電工廠的複雜程度相媲美。

再來是三星，三星是蘋果在智慧型手機大戰中的主要競爭對手之一，也是全球最大的晶片製造商之一，市占率高達17%，三星為追趕台積電，有一個雄心勃勃的擴廠計劃，並與南韓政府聯手，穩住半導體競爭力。

至於輝達則受惠人工智慧 (AI) 蓬勃發展，帶動今年以來股價已上漲超過200％。文章預言，倘若AI的未來像專家預測，輝達的成長潛力非當大，可能有一天會成為世界領先的企業。

半導體設備商ASML則描繪了歐企的成功故事。文章提到，歐洲消耗全球20%的晶片，卻僅生產全球8%的晶片，但高階晶片生產卻少不了ASML生產的設備。只是ASML的重要性使其在地緣政治上處境尷尬。美國不僅限制美國晶片公司對大陸的出口，還向日本和荷蘭等夥伴國家施壓，要求其採取同樣的措施，使ASML陷入困境。

至於英特爾在過去的10年內，公司成長的速度相對緩慢。雖然拜登政府啟動半導體補貼計劃，對英特爾相當有利，但這家公司仍被認為適應產業變化的速度不夠快。

中芯國際則是大陸的希望，但美國在2020年開始限制向該公司出口先進的半導體製造工具，這讓中芯國際陷入困境。目前該公司市值約320億美元，在一定程度上落後競爭對手。