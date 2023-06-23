苗栗縣竹南鎮端午節龍舟錦標賽出現不少烏龍畫面。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮龍舟錦標賽睽違3年停辦後，今年端午節再度恢復舉辦，整個賽程出現不少烏龍場面，龍舟偏航是最常見到的爆笑畫面，更有龍舟隊比賽結束由拖船拉回比賽起點時，疑因轉變過快，加上風浪過大，導致龍舟進水沉沒，所幸全部隊員都有穿著救生衣，由在場警戒苗栗縣水上救生救難協會橡皮艇及大會工作船救起，未造成任何人員受傷。漏網畫面都由在場觀賞的民眾拍下，讓許多民眾看了哈哈大笑。

苗栗縣竹南龍舟錦標賽烏龍畫面頻傳，觀眾爆笑看龍舟賽。（謝明俊攝）

竹南龍舟錦標賽22日端午節在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭登場，今年共有39隊報名參賽，由於中斷了3年未舉行，因此，苗栗縣長鍾東錦在開幕儀式中特別提醒參賽選手，中斷3年沒比賽，對划龍舟不免有些生疏，希望大家要注意安全。造橋鄉長徐連斌更打趣說道，選手一個不小心偏航就到對岸的造橋了。

苗栗縣竹南龍舟錦標賽烏龍畫面頻傳，觀眾爆笑看龍舟賽。（謝明俊攝）

比賽過程，出現不少烏龍畫面，最常見到的是偏離航道，由於22日上午比賽現場吹出強大西南風，加上鄰近出海口，正逢漲潮，造成所有參賽龍舟隊都必須逆風前行，龍舟航向控制相當困難，上午的初賽，就出現苗栗青工隊與竹南鎮公所比賽時，苗栗青工隊的龍舟嚴重偏航，引起在場所有觀眾大聲喊叫「喬回去！喬回去！」在舵手的努力控制下，苗栗青工隊龍舟才回到正常航道。

接下來的一組初賽隊伍，其中一隊排在外水道，賽旗一下，兩艘龍舟奮力向前划，在外水道的龍舟卻以45度角一直往內水道的紅樹林衝，還跟內水道的龍舟交叉而過，引來現場所有觀眾爆笑不已。

賽事持續至下午，頭份青工隊上場比賽，結束後，由大會工作船拖回起點，結果因轉彎速度太快，加上現場風浪不小，造成龍舟進水沉沒，15名隊員全數落水，所幸隊員都穿著救生衣，附近警戒的水上救難人員立即將落水隊員拉上救生艇，沒有人員受傷。

整個比賽結果，最受矚目的社會組由苗栗縣消防局第3度獲得冠軍，沈船的頭份青工會則獲得青工組第4名。