2名遊客前往台南市最東邊的關山里溯溪，其中1人落水失蹤，警消正搜救中。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市有遊客溯溪溺水失蹤，警消人員前往搜救。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市2名男子23日趁端午連假，相約到台南市最東邊的南化區關山里內，探索祕境千層岩瀑布，下午2時許卻傳出意外，其中32歲男子疑溺水失蹤，陪伴的男性友人心急報案，台南市消防局正派員搜救中。