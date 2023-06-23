台南秘境意外！2男到千層岩瀑布溯溪 1人溺水失蹤 14:452023/06/23 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市南化區關山里千層岩瀑布發生遊客溺水失蹤事件，台南市消防局已派員前往搜救。（讀者提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2名遊客前往台南市最東邊的關山里溯溪，其中1人落水失蹤，警消正搜救中。（讀者提供／程炳璋台南傳真） 台南市有遊客溯溪溺水失蹤，警消人員前往搜救。（讀者提供／程炳璋台南傳真） 訂閱影音： 中時新聞網 台南市2名男子23日趁端午連假，相約到台南市最東邊的南化區關山里內，探索祕境千層岩瀑布，下午2時許卻傳出意外，其中32歲男子疑溺水失蹤，陪伴的男性友人心急報案，台南市消防局正派員搜救中。 澎湖溺水意外！姑婆嶼浮潛疑心肌梗塞 男子命危送醫搶救 魚粉看過來！台南觀光大使「魚頭君」 布偶、雙面漁夫帽下月開賣 端午連假遊客激增 合歡山停車場爆滿、公路也塞爆 #台南 #南化區 #千層岩瀑布 #溯溪溺水 #台南祕境 也許您會感興趣 推薦閱讀 連假金瓜石被塞爆 交管啟動車輛一律停水湳洞停車場 13:452023/06/23 生活 《台北股市》台股各均線仍為多頭排列 3概念股輪動 09:372023/06/23 財經 夜宿近3千公尺金礦山屋 女山友突發高山症昏睡嘔吐 直升機馳援 12:202023/06/23 社會 黃仁勳家族大起底！半導體女王叫他表舅 環泥董座也是親戚 12:262023/06/23 財經 5騎士夜遊台中山區遇大雨迷途 警搜山2小時產業道路上全找到了 13:052023/06/23 社會 台南美術館推2檔重磅展覽 致敬在地藝術家 10:132023/06/23 生活 首度曝光！陸戰AAV7兩棲突擊車模擬「進水逃生」超驚險 14:242023/06/23 軍事 親子連假造訪南寮旅服中心撲空 市府公布最快開放時間 13:482023/06/23 寶島 破億華廈頂樓「長出3層透天」 原屋主竟是崔苔菁 10:012023/06/23 娛樂 黃仁勳勁敵也是台南人！ 「半導體女王」超微董座蘇姿丰下月來台 07:332023/06/23 財經 台南本土登革熱疫情延燒 端午連假噴藥招民怨基層吐心聲 11:312023/06/23 生活 久坐不動要小心！ 大腸癌趨年輕化 多坐2小時風險增8％ 11:492023/06/23 健康 找到了！烏來泛舟落水失蹤20天 男子遺體卡大石中被發現 13:162023/06/23 社會 陳凱倫淚別95歲母親 告別式上突曝癌症病況：不要讓我做化療 11:082023/06/23 娛樂 雷根號進南海被看破手腳？他揭最新局勢：美國騎虎難下 07:562023/06/23 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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