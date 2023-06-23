最新數據顯示，不計生鮮食品價格、但計入能源成本的核心消費者物價指數（CPI）年增3.2％，低於4月的3.4％，超出市場預期的3.1％。

至於不計生鮮食品和燃料價格的雙核心（core-core）CPI在5月年增4.3％，高於4月的4.1％，並且創1981年6月以來最大增幅。

分析師指出，上月物價增長主要是因食物和日常用品價格穩定上漲所致，意味眾民眾面臨節節攀升的生活開銷已拖累消費力。