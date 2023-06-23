縣長楊文科上任後全力推動客家文化傳承，將客語和保存歷史建築，做為推動客家文化的核心任務，客家公共傳播基金會耗時1年半製作《瞰見客庄-空拍100》，拍攝100部影片記錄客庄建築，新竹縣的客庄景點即有33集，展現新竹縣文資保存成果，讓民眾欣賞客家語言及建築之美。

楊文科說，客家公共傳播基金會製作的《瞰見客庄-空拍100》，記錄新竹縣內「竹北問禮堂」、「新埔褒忠亭」、「吳濁流故居」及「蕭如松故居建築群」等30多處景點，介紹建築美學特色及歷史故事，充分展現客家精神與文化價值。

文化長李安妤表示，《瞰見客庄-空拍100》搭配四縣、海陸等五大客語腔調配音，近期已經上架至Youtube頻道，新竹縣文化基金會目前獲得公開放映授權。

新竹縣文化基金會將結合《2023竹風縣藝》活動，8月5日在湖口鄉好客園區的懷舊影展中放映「大湖口公學校遺跡」，見證當時人才培育的重要遺跡，「湖口三元宮」則是歷經百年保存下的當地信仰中心。民眾也能在網路觀賞影片的同時，實地走讀新竹縣各處文化景點，重溫最珍貴的歷史記憶。

《瞰見客庄-空拍100》紀錄新竹縣的建築和景點類型多元，竹北市有新瓦屋客家文化保存區、問禮堂、泉州屋汾陽堂、蓮華寺、通德堂及東興圳；湖口鄉的大湖口公學校遺跡、湖口三元宮、老湖口天主堂。

新埔鎮有褒忠亭、上枋寮劉屋、陳氏宗祠、吳濁流故居；關西鎮的東安古橋、樹德醫院、台灣紅茶公司、太和宮、關西分駐所、鄭氏祠堂、豫章堂羅屋書房；芎林鄉的金玉豐精米所、鹿寮坑鍾家伙房等。

竹東鎮有竹東圳、九牧第、甘屋渤海堂、蕭如松故居建築群、植松材木竹東出張所；北埔鄉的姜氏家廟、慈天宮、忠恕堂、北埔公學校日式宿舍、雙安橋；峨眉鄉的峨眉天主堂、富興製茶工廠含魯國世第、曾正章；橫山鄉的大山背樂善堂等。