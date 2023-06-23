桃園龍潭歸鄉文化節23日舉辦龍舟賽開幕典禮，市長張善政與會並為參賽隊伍加油，他說，睽違3年因為疫情關係今年終於恢復舉辦，大家懷著非常興奮的心情要一展身手，周邊搭配許多活動，參觀民眾能夠深深體會龍潭客家風情。開幕戰則由桃園市府團隊對戰市議會國民黨團隊伍，最後則由市府團隊獲勝。

張善政說，龍潭大池陂塘龍舟賽歷史悠久，至今已逾百年，是全台灣最受矚目的龍舟賽，過去3年因疫情停辦，今年恢復舉辦，共112隊報名參賽，總獎金加碼提高至183萬元，為歷屆最高，他也勉勵所有參賽隊伍將蓄積3年的能量爆發出來，創造佳績

他說，龍潭歸鄉文化節系列活動精彩豐富，除了有全台唯一的陂塘龍舟賽事，還有水上高樁獅爭霸賽、花火之夜、Hakka粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、端午節體驗式DIY活動、SUP立槳、龍舟百年風華展等多項活動，歡迎大家來龍潭賞龍舟、看表演、享受美食，體驗濃厚的端午氣氛與客家風情。

桃園市議會副議長李曉鐘則說，非常高興龍潭陂塘龍舟賽睽違3年再度舉辦，今年市議會同仁也組隊參賽，將與市府隊競賽對決，事前也特別與市政府取得共識，市議會皆由議員親自參加，市府隊則派出局處首長組隊共同響應這次盛會。開幕戰比賽結果，市府局處首長隊以2分43秒勝議會國民黨團2分50秒。