客委會首屆「全國中小學客家藝文競賽－客語對話能力試辦計畫」，不同於以往客語歌唱、演講、戲劇表演的競賽，改採即興對話演出，用生活化詞彙更能顯現學生使用客語溝通流利程度，有全國近千名學生參賽，新竹縣學生榮獲1甲等、3佳作的佳績。

「沒有客家話，就沒有客家文化！」縣長楊文科表示，營造客語使用情境，一直是新竹縣努力打造的方向，客委會推廣客家語文傳承以來，首次以生活化客語對話作為競賽主軸，強調學童能用對話方式，呈現日常生活的情境與趣味，臨場反應對答必須全程使用客家話，是一大挑戰。

客委會這項競賽分國小中年級組、國小高年級組、國中組及高中組等4個組別，有全國137所國中、高中、小學報名，242支隊伍共919名學生參與，學生須在賽前隨機抽題，30分鐘內構思架構及角色分配，比賽時以生活對話演示主題，即興演出。

隨後，評審針對對話內容追問，不僅考驗學生的默契及臨場反應，更能如實呈現日常客語口語表達能力。新竹縣員東國中作客東來隊榮獲國中組甲等，竹東國中HYA隊、無名小卒隊-及新湖國小幸福啦啦隊得到佳作。

獲國中組甲等的員東國中學生何靜茹說，第一次沒有預先擬稿，需要自己想的比賽，有點緊張。學生吳妮臻則說，客語對話能力競賽是很大的挑戰，為了這場上台只有5分鐘的比賽，準備了非常久，也讓她有了新體驗。學生林郁姍說，大家必須互助合作、相互鼓勵與打氣，才能撐起整個團隊，身為學姊的她，首要任務便是照顧學妹與包容。

教育局長楊郡慈表示，比賽以常見的日常生活話題為主題，例如購物、餐飲、交通與旅遊活動等，符合各年齡階段的生活經驗，讓參賽的國中小學生針對情境充分討論，並自然地用客語對話，讓客語學習輕鬆有趣。她認為別因為怕說不好就不願開口，多聽、多說才能持續精進，讓客語成為日常。