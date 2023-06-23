目前正值端午節連假期間，新業建設員工們齊聚一堂、手包香粽，與甘霖基金會合作，與獨居長輩分享。事實上，新業常年捐款支持甘霖基金會的獨居長輩送餐服務，也號召員工親力親為，加入送餐天使行列，透過親自探訪，傳遞的不只是熱騰騰的美食，還有滿滿的溫暖關懷。

新業建設表示，這次選擇米粒Q彈入味的北部粽，由大廚精心設計滷肉香菇蛋黃、客家梅乾菜兩種風味， 員工們用心將美味與祝福包進粽子裡，希望帶給長輩們歡喜的過節氣氛！

新業建設創業超過20年，創辦人穆椿松與董事長卓勝隆，在見證城市發展的同時，也感受到環境變遷破壞，因此近年來積極推動企業ESG理念（Environmental環境保護、Social社會責任、Governance公司治理），希望透過具體行動，推動永續環境與美善社會。

遠大的目標始於足下，新業建設推動公益的腳步從身邊做、用心做、持續做，在這樣的理念下，也催生了新業一年兩次的常態「淨溪」活動。

新業淨溪活動的對象，就是總公司旁的筏子溪，這條相伴員工每天工作的美麗藍帶，仔細一看，卻充滿許多人為廢棄物。卓勝隆有感而發的說：「想要讓環境變好，何不從身邊有感動、有感情的地方做起？新業總部與筏子溪為鄰，就是一種緣分吧！」

今年4月的淨溪活動，新業建設特別邀請荒野保護協會的海洋專員，分享「川廢比海廢來的更重要」-海洋垃圾有80％來自陸地，如果能減少川廢，就是從源頭減少海廢。當日拾起超過100kg的廢棄物，其中一次性垃圾的比例居冠，透過實際淨溪，也讓員工願意改變自己，減少使用塑膠袋、吸管、寶特瓶等一次性物品的習慣。

無論是一畝田認養、獨居長輩送餐、端午包粽送暖、或常態淨溪活動，新業建設表示，以實際行動串起土地與人的情感，相信每一次前進的步伐、每一份用心的付出，在持續累積之下，都能成為美善的力量。