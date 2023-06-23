午後雨彈開炸，中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北市及台北市有局部大雨或豪雨，南投、桃園、新竹、雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨，其中雙北市有大雷雨。大雨來得突然，經濟部水利署針對台北市萬華區、中正區以及新北市永和區、中和區、板橋區、土城區發布淹水警戒。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，午後熱對流發展中，大台北傍晚前容易有雷陣雨，小心雷擊、瞬間大雨。許多網友都留言「永和超大雨」、「板橋下超大」、「台北下好久」。

經濟部水利署針對新北市永和區、中和區、板橋區、土城區及台北市萬華區發布一級淹水警戒；台北市中正區為二級淹水警戒。

氣象局指出，周六至下周一（24至26日）各地多雲到晴，環境轉東南風，迎風面的東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四（27至29日）南方水氣增多，東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。