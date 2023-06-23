關節炎的年齡層逐漸下降，甚至有許多未滿30歲的年輕族群，也開始受到關節問題影響，天氣一變化就當起「人體氣象預報員」！了解關節炎的成因與飲食保健解方，多吃抗發炎、抗氧化的食物，營養師鄭惠文另表示，蛋白聚醣是近年來被熱烈討論的保健原料之一，在日本被認可屬於「機能性食品表示原料」，更是日本行之有年的關節保健原料。

鄭表示，常見關節炎成因有兩種，有退化性關節炎(Osteoarthritis；OA)，常見於肥胖、生活壓力大、體內慢性發炎或運動傷害而導致的關節軟骨退化，軟骨不再有保護作用，而產生「骨頭撞骨頭」的情形，使關節發炎疼痛。

現代人壓力大、生活忙碌，關節炎的年齡層逐漸下降，甚至有許多未滿30歲的年輕族群，也開始受到關節問題影響。圖為關節示意圖。（本報資料照片）

另種則是類風溼關節炎(Rheumatoid Arthritis；RA)，主因為自體免疫、全身性的疾病，各年齡層都可能發生，其中女性的比例是男性的三倍。關節因慢性發炎而遭受破壞，使得關節變形、僵硬與且疼痛。

鄭說，以上兩種關節炎的共通點都是軟骨損傷，導致疼痛、腫脹、僵硬且活動不便，因此對抗關節炎，無論是從飲食或保健輔助都很重要，若能雙管齊下效果更明顯。

至於要吃什麼食物才能改善關節炎，包括抗發炎食物：omega-3脂肪酸（鯖魚、秋刀魚、奇亞籽等）、類黃酮（柑橘類、葡萄、洋蔥等）、槲皮素（藜麥、大蒜、芥藍等）。或是抗氧化食物：維生素C（芭樂、奇異果、櫻桃等）、維生素E（亞麻仁籽、奇亞籽、南瓜籽等）、花青素（山桑子、蔓越莓、黑豆等）。

保健食品部分則可以挑有以下成分：軟骨組成成分包括二型膠原蛋白、蛋白聚醣、玻尿酸等；抗發炎成分包括橄欖果、薑黃素、非變性二型膠原蛋白等。另還有鎮定成分如西番蓮、穀維素等。

其中，蛋白聚醣是近年來被熱烈討論的保健原料之一，不僅通過多項國際專利認證，也推出許多相關的保健食品，甚至在日本被認可屬於「機能性食品表示原料」，更是日本行之有年的保健原料。因為蛋白聚醣的特殊結構，讓它不僅可以擁有良好的保水性，還可以跟人體細胞上的專一接受器結合，因此蛋白聚醣具有多種效用，而又以關節與皮膚保健最廣為人知。

鄭惠文提醒，挑選保健食品時，也別忘了多加注意產品中的功效成分及添加劑量、品牌信譽、原料來源是否安心或具有專利等，在搭配均衡飲食及良好生活習慣下，再加入保健食品的輔助，其功能才會更加明顯且完整。