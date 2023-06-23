彰化縣員林市人口數逾12萬人，彰化縣員林市公所規畫興建「生命禮儀廳」，透過民調結果，日前宣布禮儀廳民調選址以第二公墓的33.6％民調最高，消息曝光後，引發該地周遭居民反彈，並在端午連假期間動員，將於明晚在員林東山里鎮興廟前廣場召開說明會，表達強烈反對的立場。

員林市因沒有禮儀廳設施，許多住在大樓、社區的喪家必需到鄰近社頭、田中等地辦理治喪事宜，長期以來不少民眾都向地方首長反映有興建殯儀館的需要。

員林公所在上述背景下，爭取代表會同意舉辦民調，今年4月委託「趨勢」民調公司展開民調，以三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）及大埔厝埔（第五公墓）作為興建地點選項。

自救會製作文宣表達反對興建禮儀廳的立場。（自救會提供／孫英哲彰化傳真）

「員林市興建生命禮儀廳民意調查」結果日前出爐，83％市民支持興建，列入民調的3個選址中，以第二公墓的33.6％民調最高。公所於19日舉行民調說明會，結果公所前就聚集第二公墓附近4個里近百名鄉親，他們高舉白布條抗議，並成立自救會堅決反對。

自救會指出，員林市禮儀廳若設置在東山埔，勢必讓山腳路與員東路交通匯流區域，原本早已因路幅狹小且繁忙的地方交通，更加雪上加霜，未來禮儀殯葬業、相關行業及往來追思親友等大量車流一旦湧入員草路、員東路與山腳路的匯流區域，交通與停車混亂將是揮之不去的惡夢。

自救會表示，東山埔還有許許多多土葬墳墓尚未遷葬，又鄰近東山國小學區，太適宜設置殯儀館，且位處山坡地保育區，土地開發還需要通過冗長水土保持計畫的審查，在山坡地大興土木，光是施工機具車輛對鄰近區域環境與噪音影響衝擊，將難以想像。

自救會說，如再考量未來營運前景，更是凸顯禮儀廳選址於東山埔的荒謬，試想，如設在大埔厝埔，未來可以吸收員林、大村、永靖、埔心及溪湖等地區有需要的民眾使用，交通上更有30公尺寬的員林大道與員埔路，加上可鄰近銜接台76東西向快速道路，未來營運上更具前瞻與交通便利的優勢。

「蓋哪都有人反對！」員林市公所指出，清潔隊在選址民調前15天，就派出垃圾車錄音宣傳，還發放文宣，公所相當謹慎且依法行政，縣內4個鄉鎮市有殯儀館，員林是縣內第二大城市，找不到不蓋的理由，公所會尊重各方的意見，也會透過說明會討論，希望各方理性面對該做的死亡議題。