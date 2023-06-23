65歲資深主持人陳凱倫母親於10日離世，享耆壽95歲，母親的追思會在今（23日）上午8點在台北市立第二殯儀館舉辦，紀寶如、向娃、楊貴媚、趙永馨、梁修身、丫頭夫妻等多位演藝圈好友都到場致意，久違的62歲、歐陽娜娜的爸爸歐陽龍也出席，他回憶起陳凱倫的母親，「凱倫的媽媽是一位爽朗、令人尊敬的長輩，也很愛唱歌，我想她走完了人生這個旅途，對她來說應該是很快樂。」

丫頭夫妻出席陳凱倫母的追思會。（粘耿豪攝）

侯麗芳到陳凱倫母的追思會致意。（粘耿豪攝）

歐陽龍說小時候就認識陳凱倫的母親，她這次以95歲的高齡離開，大家也很痛心失去一個長輩，不過他鼓勵好友陳凱倫，「我們也希望凱倫一家人能夠平安喜樂，能夠忍住悲傷繼續向前，我想這是大家共同的希望，這應該也是凱倫的媽媽最後的希望。」

紀寶如（左）、向娃一早到陳凱倫母的追思會致意。（粘耿豪攝）

陳凱倫8歲以童星身分進入演藝圈，主演過百部以上電視劇及電影，與同為童星出身的紀寶如感情很好，紀寶如稱讚陳媽媽很棒，都會照顧教會，凱倫平時也會參與優質生命協會的活動，期間也有去探望過陳媽媽，哽咽表示：「凱倫的媽媽很愛凱倫，很慈祥，重點凱倫也很孝順。」

趙永馨出席陳凱倫母的追思會。。（粘耿豪攝）

梁修身到陳凱倫母的追思會致意。（粘耿豪攝）

向娃則因陳凱倫之後主持節目、參加綜藝節目，在秀場也有表演而熟識，「他在演藝圈也超過50年了，所以比較會有互動，雖然他是比較走廣播的，但他還是會接很多公益的活動」，因此經常跟陳媽媽一起吃飯。

陳凱倫今天淚送母親最後一程。（粘耿豪攝）

陳凱倫表示從6月10號媽媽離開，大概每天晚上很難睡的好，近1個禮拜才開始有精神，來準備相關影片、照片， 特別「追思影片」這3年，他隨時在病房裡記錄，「 音樂都是她喜歡我每次到病房裡唱給她聽的，經過得很 專業的技巧剪輯，錄製陸劇我的OS，應該是有別於以往的母親追思會吧！更有生命感動力！」