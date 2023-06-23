日本新住民小緒里和兒子體驗綁越南粽子。（移民署移民署嘉義市服務站提供／廖素慧嘉市傳真）

端午節連假吃粽子是台灣文化，移民署南區事務大隊嘉義市服務站邀請來自越南、日本、巴拉圭及泰國等國家的新住民，分享他們母國包粽習俗，各國粽子的餡料、形狀不同，蘊含的意義也迥異，呈現台灣社會多元文化共融的現況。

來台將近20年的越南新住民范紅豔說，越南也有端午節，但不會在這個節日綁粽子，而是春節家族成員及鄰居朋友們會聚集在一起綁粽子，一包就是百餘個，用粽子來祭拜天地及祖先，期盼來年更美好，形狀不同於台灣粽是三角形，越南南部粽是圓形、北部粽是方形。

越南粽也用糯米，內餡分鹹、甜不同，鹹粽包醃豬肉及綠豆仁，甜粽則包香蕉，吃起來各有一番滋味，由於越南粽體積大，通常會切片和家人、朋友分享。

而越南綁粽子源自於越南的國王為了挑選繼承者，要王子們各自準備一道菜來祭祖，排行第18位王子用葉子將糯米、綠豆等食材綁成圓形、方形，象徵天圓地方，感念天地滋養萬物及父母養育之恩，胸懷萬民及心念親恩的意寓，獲得國王賞識及青睞，將王位傳給這位王子。

日本來台的新住民小緒里說，日本兒童節吃的麻糬類似粽子，是用糯米製作外包，內餡包紅豆，祈求孩子平安健康長大。來自巴拉圭的夫妻也分享巴拉圭的粽子是玉米口味。

嫁來台灣2個多月的越南新住民紅青與洪姓丈夫一同參加這場綁粽子分享會活動，洪先生說，由於移民署舉辦這場活動，他才更認識妻子母國的習俗文化，還感受到妻子在台灣異國能重溫家鄉民情，有放鬆一下的感覺。