被劈腿的痛難忘，一名女網友分享，她與前男友是大學同學，從大學交往到出社會，某陣子發現男友總是鬼鬼祟祟的，懷疑對方偷吃，與閨蜜訴苦以後，卻得到極其冷淡的回應，讓原PO忍不住懷疑閨蜜與前男友背著她亂搞，偷偷埋伏在男友公司附近，意外得知心碎真相，沒想到前男友的出軌對象竟是閨蜜的媽媽，引起網友熱議。

一名女網友在「匿名公社」分享，她和他的前男友是大學同學，兩人畢業以後，還是經常跟大學階段很好的同學聚餐見面，其中有一個跟她很要好的女生，大學時兩人住在同一個宿舍，畢業後兩人進入同一間公司工作，因此變成了閨蜜。

女網友表示，開始工作的第一年，她就發現男友經常「失蹤」，且默默將手機設了密碼，不讓她隨便看，而她向閨蜜抱怨此事，對方的反應卻超級冷淡，讓人感覺很想逃避這個話題，久而久之，她忍不住懷疑，該不會是男友和閨蜜偷吃了。

女網友指出，她利用工作的空閒時間，偷偷去男友公司附近賭人，結果真的讓她抓到男友偷吃，她親眼目睹男友搭上閨蜜媽媽的車，之後男友和閨蜜的媽媽一起吃飯，最後一起去了汽車旅館，讓她超級傻眼，本來以為男友偷吃閨蜜，結果出軌的對象竟是閨蜜的媽媽。後來她也與男友分手，並從公司離職，也沒繼續和大學同學們連絡，如今事隔1年，她回想起來還是很稀噓。

貼文引起網友討論，「前男友很懂玩」、「美國派是真的」、「閨蜜的心理陰影感覺也很大」、「直接找閨蜜媽媽，真的狂」、「阿姨我不想努力了的真實版」、「沒有什麼放不下的，他只是不想努力了，看開一點」。