南韓天團少女時代隊長太妍睽違6年，明（24日）將站上台北小巨蛋開唱，韓國偶像女團IVE也在同天舉辦演唱會，她們在韓國時間下午2點搭乘同班飛機來台，太妍現身仁川機場時，現場還驚傳慘摔意外，太妍見狀嚇一跳，好在無造成重大傷勢。

根據韓媒《Newsen》拍攝的影片中，可看到太妍化著甜美的妝容，身穿黑色細肩帶搭配白色連身裙，揹著LV小包，一步一步走進仁川機場，一見到媒體和粉絲，她立刻露出甜美的微笑，向大家揮手致意，不過她準備走進大廳時，現場突然一陣騷動，有人不小心摔跤，太妍被驚呼聲嚇到，稍微停下腳步確認跌倒的人沒大礙，才繼續往前走。

태연(TAEYEON), 소녀같은 국민 첫사랑 매력 (출국)✈️GirlsGeneration 'TAEYEON' Airport Departure 23.6.23 #Newsen

由張員瑛、安俞真、Gaeul、Rei、Liz和Leeseo組成的IVE，人氣較高的成員為參加過選秀節目《PRODUCE 48》的張員瑛、安俞真，當全體成員現身仁川機場時，打扮都很休閒，她們還特地站一排，揮手、比愛心，親切地給媒體、粉絲拍照。

아이브(IVE), 햇빛 보다 더 눈이 부셔~ (출국)✈️ICN Airport Departure 23.6.23 #Newsen

據悉，太妍、IVE抵桃園機場後，都會走VIP通道，不會現身入境大廳，粉絲若想目睹女神們的風采，只能在演唱會上，千萬不要白跑機場一趟。

太妍2017年首次在台舉辦個人演唱會，當時在新莊體育館連唱3場，票全數秒殺，這次睽違6年再度來台舉辦《The ODD Of LOVE in TAIPEI》，成為第一位站上台北小巨蛋的個人韓國女歌手，創下首位紀錄，而7月陸續有韓星持續抵台，包括(G)I-DLE、CL、ATEEZ、MAMAMOO跟JESSI等。