「泰坦號」18日出發觀賞鐵達尼號沉船殘骸，卻在途中發生意外，船上5人全數罹難、悲劇收場，讓人不勝唏噓。而整個事件也引起鐵達尼號遺屬的不滿，他們認為，沉船地點不是迪士尼樂園，但是探險旅遊公司「海洋之門」（OceanGate Inc.）卻推出這樣的觀光行程，凸顯他們對船難死者不夠尊重，行為「令人作嘔」。

根據《紐約郵報》報導，現年69歲的洛卡西奧（John Locascio）表示，他的兩位叔叔阿爾貝托‧佩拉基奧（Alberto Peracchio）和賽巴斯蒂亞諾‧佩拉基奧（Sebastiano Peracchio）是鐵達尼號上的服務生，1912年4月郵輪撞上冰山，兩人不幸葬身海底。

鐵達尼號1912年進行處女首航卻撞上冰山，船上1514人不幸罹難。（圖／路透）

洛卡西奧痛批，旅遊公司的作為讓他覺得噁心，「你想要看到什麼？去那裡盯著看要幹麼？」他認為，海洋之門利用這個神聖地點來營利，十分可恥，「說實話，我會希望（參觀）能夠停止。那沒有意義，你只是去看一座墳墓。你會想把自己的叔叔或嬸嬸挖出來看嗎？」

鐵達尼號沉船殘骸。（資料照／美聯社）

來自麻州的佩特魯蒂（Mark Petteruti）則說，他的祖母24歲時搭上鐵達尼號，雖然幸運存活下來，但一輩子都飽受創傷壓力症候群（PTSD）所苦。他無法理解，為何有人會想參觀沉船，「那是一座墓園，所有死去的人和他們的遺體都在那裡…現在卻變成迪士尼樂園，一堆人潛下去參觀。」

另一位遺屬馬赫（T. Sean Maher）的曾祖父在鐵達尼船難中喪生，他表示，觀光潛水器一開始就不該出現在那裡，「那些罹難者應該獲得安息。」另外也有家屬指出，就算要檢視殘骸，也應該抱持尊重的態度，而不是鼓勵遊客去那裡觀光。