樂天桃猿22日以1比10不敵統一獅，其中單場3次失誤成為重傷害，今天作客天母交手味全龍做出2上2下異動，21歲小將林政華今年首度升一軍就立刻被排進先發打線，擔任開路先鋒、中外野手。

桃猿今天將郭嚴文、楊彬降二軍，拉上林政華、黃偉晟，總教練曾豪駒表示，郭嚴文之前揮棒時造成左手姆指扭傷，原本評估可能只需要休息或觀察2、3天，但恢復狀況不如預期，「昨天本來也要把他排進先發，但他說還無法出力，所以就先讓他到二軍休養。」

至於拉上林政華的原因，曾總表示，林政華這陣子在二軍表現突出，近來球隊這3年有大幅成長，在手背、打擊都有顯著進步，「看是不是能在一軍表現出來，成為球隊可用之兵。」

原本教練團告知林政華是打第9棒，但今天賽前卻決定把他擺在開路先鋒，曾豪駒解釋：「想說他近況不錯，在二軍也是打第1棒，就讓他繼續擔任第1棒的角色。」

而今天先發打序中也做出調整，昨天守一壘的梁家榮移防三壘，一壘防區交給廖健富，陳晨威則是鎮守左外野。