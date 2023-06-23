隨著年紀增長，難免頭髮會有越來越稀疏的情況，許多人會尋求各種偏方來解決，當心生髮不成反造成損傷。對此，皮膚科醫師趙昭明就針對6種生髮偏方，包括明星花露水、水晶肥皂、生薑或辣椒、可樂、避孕藥及清水等，一一破解。其中，像生薑抹頭皮，不但沒效，還可能造成接觸性皮膚炎。營養師程涵宇表示，當出現頭髮稀疏一直掉時，建議可補充含鐵、維生素D、鋅、蛋白質食材，可促進頭髮生長。

醫師趙昭明在《健康2.0》節目上提到，許多流傳的生髮偏方，不僅無助於生髮還可能對頭皮造成損害。並針對6種生髮偏方一一破解：

1、明星花露水洗頭：趙昭明表示，因含有酒精成分，塗抹會為頭皮帶來清爽感，但實際上沒有任何生髮效果。

2、生薑或辣椒能生髮：趙昭明指出，塗抹生薑可說是最常聽聞的生髮偏方，但直接塗抹在頭皮上，不但沒有效果，還會刺激皮膚，可能造成接觸性皮膚炎。他提到，若萃取裡面的某些因子，也許還比較有幫助。

3、避孕藥抹頭皮：趙昭明說明，雄性禿掉髮與雄性激素有關，理論上用雌激素去抑制很合理，早先確實有些洗髮精裡面含有雌激素的成分，但後來發現會造成很多副作用，造成全身性系統問題，便停止使用在洗髮精，因此不建議此方法。

4、水晶肥皂洗頭：趙昭明指出，皂是氫氧化鈉，塗在頭上雖有清潔作用，但頭皮可能越洗越乾，對頭皮不好外，也不會有生髮效果。

5、 可樂生髮：趙昭明說，頭髮是由23種胺基酸組合成，有些人認為可樂含有咖啡因，可滋養頭皮；事實上，其咖啡因含量很低根本沒作用，且含糖量高，反會刺激頭皮造成嚴重發炎。

6、清水洗頭能生髮：趙昭明指出，雖沒有副作用，但也洗不乾淨，對掉髮、生髮更沒作用。

營養師程涵宇曾提到，當出現頭髮稀疏一直掉時，建議可補充含鐵、維生素D、鋅、蛋白質食材，如蛤蜊、鮭、蝦、雞肉等，以維持頭皮頭髮生長周期不間斷，使毛囊正常代謝，同時促進頭髮生長。

至於頭髮生長慢，程涵宇建議可補充含蛋白質、維生素A、C、E等食材，如牛奶、小番茄、腰果，能促進毛囊正常分化，完整頭皮屏障，擁有長得快又有韌性的健康髮。