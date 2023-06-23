彰縣府公布彰化縣國土功能分區圖（草案）。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰縣府排定於各鄉鎮辦理彰化縣國土功能分區圖公聽會。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府為配合國土計畫實施，自今年6月17日起至112年7月18日止，辦理彰化縣國土功能分區圖（草案）公開展覽，為充分揭露資訊、蒐集各界意見，縣府在端午連假前已先在伸港鄉等4處鄉鎮公所舉辦公聽會，連假結束後將從埔鹽鄉開始繼續巡迴各鄉鎮市轄區辦理公聽會，以提供各級國土審議委員會審議參考。

彰縣府指出，該府依據全國國土計畫及彰化縣國土計畫、國土功能分區及分類與使用地劃設作業手冊及國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法，畫設國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展等四大國土功能分區及17種分類，期望能兼顧保育與發展，促進國土永續利用。

國土計畫分三階段實施，第一階段內政部於2018年4月30日公告實施「全國國土計畫」，第二階段2021年4月30日公告實施「彰化縣國土計畫」，這次公展為第三階段研擬彰化縣國土功能分區圖（草案）。

彰縣府表示，彰化縣國土功能分區圖（草案）後續經彰縣國土審議委員會審議，並修正後送內政部營建署審核，依《國土計畫法》第45條規定，應於2025年4月30日前公告本縣國土功能分區圖，其公告實施後，除都市計畫範圍及國家公園土地仍維持原有管制，其餘的土地管制將轉軌至新制，原《區域計畫法》將走入歷史。

彰縣府自6月17日起至112年7月18日止辦理彰化縣國土功能分區圖（草案）公開展覽，為充分揭露資訊、蒐集各界意見，已自本月17日起陸續至各鄉鎮市轄區辦理26場公聽會，以提供各級國土審議委員會審議參考，請民眾踴躍參加及表達意見。

地政處表示，彰化縣國土功能分區圖（草案）除已辦理公開展覽並舉辦公聽會，縣府也已將國土功能分區圖、使用地土地清冊及繪製說明書及公聽會場次等資訊，公開於該處網頁，提供民眾查詢，紙本也放置於各鄉鎮市公所、各地政事務所及該處地用科供各界閱覽，民眾如有意見可以透過公聽會公開表達意見，也可於公開展覽期間以書面向該處提出，歡迎各界踴躍提供建言。