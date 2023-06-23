日前被女性音樂家在臉書爆料性騷擾，遭影射的小提琴家林昭亮透過律師發表聲明，對於名譽遭受不實之含沙射影，提出嚴正澄清。然而23日又有女大提琴家在臉書發文指出，自己12年前也曾被林姓音樂家騷擾。

23日發文指出，「看到林某在臉書上委託律師寫的聲明書⋯⋯我順勢往下滑，發現我竟然被設定無法在該聲明的文章下留言，再往下滑發現其他篇文章我都可以留言，頓時我感到十分震驚，這樣的反常也讓我憶起多年前不好的經歷。」

女大提琴家指2010年12月與樂團赴德國演出，林姓音樂家也在隔壁廳演出，並親切交流拍照；2011年2月對方傳訊邀請在香港的音樂會演出並約了見面，意外地沒有約在旅館大廳而是約在房間，交談中竟談及「妳穿比基尼的樣子很性感」發現他把自己臉書上的照片都看過一輪！，又說：「妳胸部很大耶！妳是什麼罩杯？」同時並用手比出罩杯的形狀，再說：「我可以摸嗎？」手勢幾乎要碰到胸部。

「當時的我已經嚇傻了，下意識地推掉他的手說：『老師請不要這樣。』」後來林姓音樂家又藉故按摩觸摸另外一名女性的小腿和背，並趁著酒意躺在她大腿上。女大提琴家請朋友佯裝是媽媽打來電話，便以家中有事為由離開。事後她整晚無法入睡，「也懷疑自己，到底做錯了什麼事？讓對方覺得可以這樣對我？」

女大提琴家指出：「現在我發現，我的事件發生後7年，紐約的女鋼琴家也遭遇了類似的事情，如果此時的我不再挺身說出我的痛苦經歷，可能有跟我同樣遭遇的人和我一樣因為害怕而不敢發聲，那到底以後還會有多少受害者？ 也聽聞還有其他受害者，希望妳們也能夠站出來，跟我們一起勇敢！也希望林某能夠誠心面對自己所犯的錯誤，而不是在第一時間委託律師以發聲明的方式，希望讓我們都閉嘴！」

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