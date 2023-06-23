根據央行統計，第一季國銀每一行員獲利貢獻，有24家逾200萬元，若排除輸出入銀行的570.52萬元，及全國農業金庫的483.7萬元，其餘38家商業銀行中，本季第一名由兆豐銀行的697.7萬元拿下，逼近700萬元表現亮眼；近幾季蟬聯首位的國銀模範生上海商銀，以653.61億元居第二名；匯豐銀行554.42萬元，一舉由上季的第十名上升至第三名。

第四名為台北富邦銀行的435.55萬元，長年居冠的京城銀行430.25萬元拿下第五名。其他第六至十名依序為國泰世華銀行的407.83萬元、中信銀行402.04萬元、台灣銀行386.74萬元、第一銀行370.24萬元、玉山銀行316.95萬元。

觀察前十強中，公股銀行包括兆豐、台銀、一銀共3家，本國民營銀行有6家，外商銀行則有衝上第三名的匯豐銀行；前十強中有9家為年成長，尤其京城銀年成長452.67％最強、其次為匯豐銀148.92％、兆豐銀131.3％。

其他包括台銀73.8％、玉山銀52.28％、中信銀37.45％、第一銀33.42％、國泰世華銀33.27％、上海商銀9.73％，而北富銀為負成長5.25％。另全體40家銀行中，有31家年成長，9家年衰退。

銀行主管分析，央行去年以來五度跟進美國聯準會（Fed）升息，有助提高銀行利差收益，獲利創新高，連帶每一銀行員平均貢獻度也持續上升。不過，三家純網銀獲利仍未轉正，目前持續擴大投資階段以創造獲利，尚未創造獲利貢獻度；而安泰銀行本季行員平均貢獻度為負200.92萬元，為非純網銀以外唯一負值。

展望今年後續表現，銀行主管預期，除銀行利差擴大效應，加上換匯（SWAP）收益挹注今年銀行獲利，第二季行員貢獻度應可維持表現，但後續總體經濟前景不明，行員平均貢獻度是否維持高檔有待觀察。