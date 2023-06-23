台灣民意基金會 22 日 公布2024總統大選「國人對柯郭配」的態度民調，針對民眾黨主席柯文哲與鴻海董事長郭台銘搭配參選，有近5成民眾不樂見，約3成樂見。基金會董事長游盈隆今( 23 日)也在臉書發文指出，柯文哲支持度有可能因此向上4.5%，改變戰局。

台灣民意基金會昨公布總統大選「柯郭配」民調，有33.6%樂見，49.6%不樂見，16.9%沒意見；游盈隆解釋，主要是藍綠兩大陣營支持者不樂見，理由很簡單，柯郭配一方面會構成民進黨嚴重的威脅，另一方面對國民黨選情造成重大傷害。相當程度展現兩大黨支持者的理性。

但他也點出，超過3分之1的人樂見柯郭配，因為過半數(54%)民眾黨人引頸企盼，加上可觀的中性選民(40%)樂見此事發生。事實上，當有33.6%樂見「柯郭配」的時候，意味著柯文哲目前29.1%支持度有可能向上拉抬至少4.5個百分點，可以立刻改變戰局。