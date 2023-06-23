解放軍戰機在本月7、8兩日大規模出動，外界以「鉗形封控」形容，指陸方欲運用此戰術包夾台灣。對此，前海軍艦長呂禮詩給出不同意見，直言大陸是在「拿敵練兵」，而且針對的目標就是美國航空母艦。

呂禮詩今（23）日在節目《世界一把抓》指出，拿敵練兵是一種特殊訓練模式，利用與假定的敵人互動進行訓練，透過主動被動兩種方式練兵，對解放軍來說，這種方式主要是針對美國，因為台灣跟日本是不會進抵近偵查，中國大陸其實就是對美國這種非常近距離，近乎已經切向領海跟領空的挑釁行為的直接回應，這是一種實兵訓練，提升解放海軍的作戰能力。

對於「拿敵練兵」，呂禮詩分析，這種訓練會讓部隊面對一支真正的假想敵，而不是訓練中所謂的模擬假想敵，且對敵遭遇有助於強化部隊「戰鬥精神」，並藉機了解對手的優勢和劣勢。他舉例，5月26日殲-16飛越美國偵察機RC-135前面、6月3日蘇州艦切過美艦鍾雲號前面都是拿敵練兵的一種方式，「鍾雲號之所以沒有轉向，是因為他速度只有一節，蘇州號絕對超過24節，我們看起來距離很近，但海上沒有超速的速限，只要保持安全距離、能及時煞住車的就是對的。」

呂禮詩還表示，每一次當美國航母穿越巴士海峽，解放軍都會出動大兵力，這種大兵力就是拿敵練兵，把美軍的航空母艦視為實際攻擊對象。因此中國大陸本月7、8兩日大規模出動戰機，極有可能就是針對美國、日本、加拿大、法國當時在沖繩以東，到東海這個區域裡面實施的聯合軍演。