陸軍教準部28歲彭姓訓員22日從屏東三地門鄉下山、行經台24線時，在彎道處自撞山壁掉進溝渠，酒測值高達0.94，訊後依公共危險罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

國軍酒駕自撞！陸軍教準部28歲彭姓訓員21日趁休假前往屏東三地門找朋友，當晚喝了不少，隔天下山時在彎道處自撞山壁掉進溝渠，所幸沒受傷，但警方到場處理後，發現他的酒測值高達0.94，訊後依公共危險罪嫌送辦。

里港警分局指出，22日中午12點獲報，台24線26.2公里處有自撞車禍，三地門所立即派員前往處理，員警到場時發現1輛小客車陷在路旁溝渠，彭姓駕駛則毫髮無傷站在車外，而經酒測後，發現彭的酒測值高達0.94。

彭男向警方表示，他是台北人，他在車禍前一晚上山找朋友喝酒，因怕酒駕所以睡了一晚，隔天醒來覺得應該已經退酒了，所以才會開車下山，沒想到會在彎道處自撞山壁、導致連人帶車掉進溝渠。警方說，彭男訊後依公共危險罪嫌送辦。

陸軍教準部表示，轄屬步訓部彭姓訓員（關指部送訓）休假期間，駕車行經屏東縣台24號道時不慎將車輛駛入水溝，為巡邏員警發現，並實施酒測超標，全案已依公共危險罪嫌移送屏東地檢偵辦，教準部將持續配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲，絕不寬貸。

教準部強調，防範酒駕為各部隊重要工作，也屬軍法紀教育重點，少數官兵心存僥倖，以身試法，將援引為例，持恆落實防制酒駕工作，確維軍譽。

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