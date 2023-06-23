國民黨立委陳玉珍建議黨中央在全代會前設總統提名人民調不能低於15%的「防磚條款」。對此，資深媒體人韋安痛斥，一個社會、國家或政黨若喪失「義氣」，就註定會衰亡，有名網友也不解的表示，為什麼一天到晚唱衰自己黨的參選人。

針對陳玉珍提防磚條款，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨(22)日強調，團結會跳的更高、走的更遠，「最終我們一定會贏，大家一起往前走」。資深媒體人韋安則替侯友宜打抱不平，並認為陳玉珍天天在背後往人頭上砸磚，還好意思提「防磚」。

韋安直言，他實在看不慣欺善怕惡、天天欺負老實人的人，並強調若一個社會、國家、政黨喪失「義氣」，就註定衰亡。

許多網友也有感而發表示「國民黨一堆吃裡爬外的」、「不知道為什麼一天到晚就要唱衰自己黨的參選人」、「國民黨內部好像有一股暗黑勢力在對付侯友宜」、「每次看陳委員受訪的表情，真想問她為國民黨做了什麼」。