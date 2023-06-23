國民黨總統參選人侯友宜下午到龜山憲光二村，受到民眾熱烈歡迎。（賴佑維攝）

侯友宜桃園下午行程到龜山憲光二村，受到在地民眾熱烈歡迎，對於多次提到兩岸一家人論述，是否要拉攏深藍族群歸隊？侯友宜說講的非常清楚，兩岸彼此之間要和平相處、對話交流，像一家人一樣，大家好好交流、對話，才有辦法和平，讓中華民國更加安定繁榮，兩岸彼此之間要用和平尊嚴對等方式，務實交流，彼此之間像一家人一樣。

被問到與柯文哲講的兩岸一家親有何不同，侯友宜說，國民黨長期主張兩岸穩定，不像柯市長顛顛倒倒，在兩岸服貿協議裡帶著太陽花從頭反對到底，現在要選總統才說沒反對，其實很清楚，在兩岸政策他是變來變去、轉來轉去，應該務實面對曾講過的話，我從頭到尾都是一句話，在對等尊嚴友善底下，兩岸要和平交流重啟務實來往，讓兩岸更穩定。

對於藍營小雞巧遇柯文哲，參選人是否一定要掛上跟侯友宜的合照看板，侯友宜說，相信黨內一定團結，每位候選人都會並肩作戰，同心向前行。全代會後是否會前進地方在廟宇開講，是不是比在大學更能發揮？侯友宜說，在哪裡演講都是個人所該展現的態度，不管在大學或廟口，今天跑的大部分都是廟宇，國家安全一定要台海穩定，才能帶來經濟繁榮，改變社會現階段民進黨執政最差的，不但兩岸不能穩定，內政百病叢生、百廢待舉，要好好改革，今天在廟口開講已連講好幾場，希望不但是廟口，不論到哪裡都會闡釋對國家未來的態度跟希望。

對批評賴清德以礦工之子身分苦民所苦，讓私校生學費免費，侯友宜批評是大撒幣，形同把私校生的票給推走，侯友宜反問賴清德礦工之子身分不是今天吧，他出生就是礦工之子，他當過行政院長，行政院長任內為什麼不做？民進黨執政那麼久，怎麼突然今天才想到，要做事情不要為選舉，為選票來大撒幣，早就要用礦工之子身分苦民所苦，體恤學生，今天所作所為都為選舉，才把自己當礦工之子。

侯友宜也非常感謝張市長，說中午餐敘討論張市長在這段時間桃園市的發展遇到哪些挑戰，未來期待到中央能一起合作，把桃園市建設更進步、更國際化，不足之處到中央當總統一定跟地方更緊密。侯友宜說，桃園以前不同意1280，張市長上台就同意1200，大家同心同力國家一定好。

外傳侯與黨中央智庫對接不順利，侯友宜否認稱一切順利，沒有這回事。